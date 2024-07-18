Раскрыты подробности дела арестованного полковника МВД России в отставке

Арестованный экс-полковник МВД участвовал в покушении на бизнесмена в 2004 году

Стали известны подробности по делу полковника МВД России в отставке 60-летнего Владимира Новгородцева, арестованного за пособничество киллерам из спецназа. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, в ночь на 6 октября 2004 года в деревне Трубачеевка Одинцовского района было совершено покушение на предпринимателя, его охранника и водителя. Около дома бизнесмена установили бомбу, которую привели в действие, когда «Мерседес» подъехал к месту закладки СВУ. Следствие считает, что экс-полковник участвовал в покушении, а после его совершения на машине вывез исполнителя и спрятал его.

Отмечается, что при обыске в частном доме отставного полковника в Тверской области силовики изъяли большой арсенал: оружие, взрывные устройства как заводского, так и самодельного производства и взрывчатку.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Новгородцева.

6 декабря 2023 года сообщалось, что МВД, ФСБ и Следственный комитет России раскрыли деятельность банды, занимавшейся заказными преступлениями по всей стране в 1998-2023 годах. Ее лидерами были бывший военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России и сотрудник спецназа СОБР Цeнтpaльнoго peгиoнaльнoго упpaвлeния пo бopьбe c opгaнизoвaннoй пpecтупнocтью (ЦPУБOП) МВД России.

В банде было около 20 человек — сотрудники органов внутренних дел (в том числе спецназа и ГИБДД), военнослужащие внутренних войск и ВС РФ, а также гражданские лица. Среди ее жертв — советник министра путей сообщения России, консультант аппарата Госдумы, несколько криминальных авторитетов и владелец Красногвардейского рынка в Москве.

