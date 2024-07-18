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11:43, 18 июля 2024Мир

Разведки США и Израиля обвинили Иран в возобновлении разработок ядерного оружия

Axios: США и Израиль сообщили, что Иран возобновил разработки ядерного оружия

Фото: Vahid Salemi / AP

Разведки США и Израиля заявили, что иранские ученые возобновили разработки ядерного оружия. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет портал Axios.

«Мы воспринимаем любую ядерную эскалацию со стороны Ирана невероятно серьезно», — сказал собеседник издания, подчеркнув, что США готовы «сосредоточить все национальные ресурсы», чтобы не позволить Тегерану заполучить ядерную бомбу.

Бывший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по национальной безопасности Яаков Нагель также сообщил о ядерных исследованиях Ирана, «выходящих за рамки гражданской деятельности». По его словам, в данный момент иранцы проводят эксперименты «под академической крышей».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что «ядерная сделка» с Ираном находится на грани краха.

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      Глеб Бажуткин
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