Российские «Бастионы» отработали удары по целям на Балтике

БРК «Бал» и «Бастион» Балтфлота отработали удары по морским целям

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» Балтийского флота России отработали нанесение ударов по морским целям и уничтожение корабельных ударных групп условного противника в ходе учений в Ленинградской и Калининградской областях. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

В маневрах задействовали дивизионы комплексов «Бал» и «Бастион» Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота, а также комплексы разведки. По сценарию учений, расчеты БРК провели развертывание комплексов на побережье Балтийского моря и Финского залива и подготовили их к практическому применению.

«Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов по отрядам кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней», — говорится в сообщении.

В марте источник ТАСС рассказал, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», которые используют в БРК «Бастион», получили новые активные головки самонаведения. Усовершенствованные ракеты могут с высокой точностью поражать наземные цели.