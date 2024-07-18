Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 18 июля 2024Экономика

Российскую нефтяную компанию признали виновной в необоснованном подорожании бензина

ФАС: «Лукойл» виновна в необоснованном завышении цен на бензин в Пермском крае

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российскую нефтяную компанию «Лукойл» признали виновной в необоснованном подорожании бензина. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает «Интерфакс».

Управление ФАС в Пермском крае зафиксировало повышение цен на топливо в сети автозаправочных станций (АЗС) «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Биржевая стоимость бензина падала, однако цены в рознице увеличились на 85 копеек.

«Расходы компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали», — резюмировали в ведомстве.

Днем 17 июля бензин на бирже подорожал до максимума с сентября 2023 года. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость АИ-95 выросла до 73,1 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну.

Вопрос подорожания бензина в России обсуждался сегодня на заседании Биржевого комитета ведомства. Его представители рекомендовали увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже, поскольку сейчас «наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина». Позднее ФАС потребовала от нефтяных компаний экономически обосновать рост оптовой стоимости бензина марки АИ-95.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      «13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

      Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

      В США научились делать сливочное масло из воздуха

      Вдовам участников СВО разрешили не платить за проезд в Петербурге

      В России разработали КАЗ для борьбы с морскими дронами

      На Западе назвали причину приглашения России Зеленским на второй саммит мира

      В России опровергли заоблачный рост цен на отдых в стране

      В России ответили на планы фон дер Ляйен сделать Евросоюз оборонным блоком

      Подорванная дроном ВСУ машина с россиянкой врезалась в забор и сгорела

      В Кремле исключили угрозу Евросоюзу от России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше