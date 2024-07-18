Российскую нефтяную компанию признали виновной в необоснованном подорожании бензина

ФАС: «Лукойл» виновна в необоснованном завышении цен на бензин в Пермском крае

Российскую нефтяную компанию «Лукойл» признали виновной в необоснованном подорожании бензина. Об этом со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) сообщает «Интерфакс».

Управление ФАС в Пермском крае зафиксировало повышение цен на топливо в сети автозаправочных станций (АЗС) «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Биржевая стоимость бензина падала, однако цены в рознице увеличились на 85 копеек.

«Расходы компании на розничную реализацию бензинов АИ-92 и АИ-95 снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Таким образом, объективные экономические основания для повышения стоимости топлива отсутствовали», — резюмировали в ведомстве.

Днем 17 июля бензин на бирже подорожал до максимума с сентября 2023 года. В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость АИ-95 выросла до 73,1 тысячи рублей за тонну. Цена бензина АИ-92 превысила 57 тысяч рублей за тонну.

Вопрос подорожания бензина в России обсуждался сегодня на заседании Биржевого комитета ведомства. Его представители рекомендовали увеличить объемы продаж Аи-95 на бирже, поскольку сейчас «наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина». Позднее ФАС потребовала от нефтяных компаний экономически обосновать рост оптовой стоимости бензина марки АИ-95.