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18:25, 18 июля 2024Россия

«Сейчас нас порежут тут всех». Чеченец заехал на пляж Мариуполя, устроил драку и вынудил извиняться командира «Ахмата»

Генерал Алаудинов извинился за заехавшего на машине на пляж в Мариуполе чеченца

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

В Мариуполе уроженец Чечни вместе с семьей заехал на внедорожнике на пляж, что спровоцировало их конфликт с отдыхающими. В ответ на их просьбы отогнать машину с места отдыха мужчина стал бросаться с кулаками на людей и выбил телефон из рук девушки, снимавшей происходящее на видео.

Инцидент вынудил командира отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова извиняться за мужчину. При этом он призвал не уделять внимание национальному признаку.

Водитель отказался уезжать с пляжа после просьб отдыхающих

Видео инцидента опубликовал канал «Mash на Донбассе». На кадрах видны белый автомобиль Lexus, стоящий на песке вблизи воды, и ругающиеся с местными жителями женщина в хиджабе и мужчина.

Автор видео и другие отдыхающие призывают чеченскую семью отогнать машину и поставить ее «как все люди», объясняя, что на берегу отдыхают дети. «Просто уезжайте отсюда», — говорит одна из отдыхающих женщин и призывает участников конфликта не ругаться. «Сейчас нас порежут тут всех. У нас новый хозяин города», — восклицает другая.

Кадр: Telegram-канал «Mash на Донбассе»

После этого владелец авто выбил телефон из рук снимающей все происходящее женщины, а затем заявил, что никуда не уедет. «Что тебя задело? Я тебе мешаю?» — спрашивает у нее чеченец, на что оператор, тайно снимающая диалог, отвечает, что лично ей он не мешает. «Так зачем вы тогда начали приставать со своей камерой?» — интересуется мужчина.

Чем завершился конфликт, не уточняется. О пострадавших не сообщалось. Добавляется лишь, что очевидцы узнали в мужчине учредителя строительной фирмы «Вокстрой» из Грозного. Автомобиль числится за его матерью.

Командир «Ахмата» пообещал чеченцу «суровые выводы»

На случившееся отреагировал командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он осудил действия водителя и посчитал, что если бы тот «участвовал в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы видел погибающих рядом товарищей, то подобного не совершил бы».

Как командир интернационального спецназа «Ахмат» выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства

Апти Алаудиновкомандир отряда спецназа «Ахмат», генерал-майор

Напомнив при этом, что «среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди», он призвал не судить группы населения или нации по недостойному поведению отдельных лиц. Он также пообещал, что поведение чеченца «обязательно получит надлежащую оценку и будут сделаны суровые выводы».

Апти Алаудинов

Апти Алаудинов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Вместе с тем, прошу не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам и не разделять нас изнутри. Этого только и ждет наш враг», — подытожил Алаудинов.

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      Антон Похиляк
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