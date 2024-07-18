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10:52, 18 июля 2024Россия

Школьниц нашли с ранами в туалете российского центра психиатрии

В Петербурге двух школьниц нашли с ранами в туалете центра психиатрии Бехтерева

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге двух школьниц нашли с ранами в туалете Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Невском районе. Об этом стало известно «Фонтанке».

По данным издания, пациентки 16 и 12 лет с похожими ранами на руках и в тяжелом состоянии поступили в детскую больницу имени Филатова накануне. Сотрудники скорой помощи забрали обеих из медцентра. Россиянки вместе заходили в уборную, мотивы их действий устанавливают.

Младшая пострадавшая из Псковской области, а старшая проживает в Тосненском районе Ленинградской области.

До этого сообщалось, что в Волгограде 15-летнюю школьницу увезли в больницу с экзамена. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Еще раньше в Свердловской области школьник потерял сознание на последнем звонке.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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