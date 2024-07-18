Бизнесмен Дотком призвал Украину сдаться и заключить мир с Россией

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что Украина должна сдаться и приступить к мирным переговорам с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», — призвал он.

Бизнесмен напомнил, что в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери.

Ранее Дотком обвинил президента Украины Владимира Зеленского в разрушении Украины ради американских «кукловодов». Он также отметил, что непоколебимая поддержка, о которой заявляли власти США, оказалась пустыми обещаниями.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страна готова к переговорам по Украине. Он также выразил надежду, что на каком-то этапе будет достигнут договор по европейской безопасности, который способствует урегулированию украинского кризиса.