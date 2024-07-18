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15:07, 18 июля 2024Путешествия

В Финляндии прокомментировали возможность открытия границы с Россией

Yle: глава МВД Финляндии заявила, что граница с Россией пока не будет открыта

Фото: Lehtikuva / Lauri Hein / Reuters

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен прокомментировала возможность открытия границы с Россией, заявив, что пока таких планов нет. Об этом сообщает финское издание Yle.

По словам министра, несмотря на принятие закона о выдворении беженцев, речи об открытии восточной границы страны не идет. Этот вопрос будет обсуждаться, если пограничные структуры посчитают ситуацию с просителями убежища стабильной.

Сегодня в Финляндии находятся более 700 просителей убежища из России. Этот показатель заметно выше, чем в других странах региона.

Восточная граница Финляндии закрыта уже больше полугода из-за наплыва беженцев. Финские политики считают Россию одной из главных угроз безопасности страны и ее жителей. В марте МВД запросило десятки миллионов евро на ускоренное строительство забора на границе.

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      Марк Успенский
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