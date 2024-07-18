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08:46, 18 июля 2024Мир

В Финляндии рассказали о сотнях ждущих очереди на убежище россиян

Yle: сотни россиях ждут очереди на предоставление убежища в Финляндии

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Несколько сотен россиян ждут очереди на предоставлении им убежища в Финляндии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

По информации телеканала, сейчас на рассмотрении находятся 1100 заявлений от россиян, при этом 400 из них — от женщин. Проблема очередей связана в том числе с тем, что агентство Европейского союза (ЕС) по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств-членов принципов работы с просителями убежища из России, и теперь каждая страна ЕС разрабатывает собственные правила работы с просителями убежища.

Иммиграционные службы Финляндии сообщают, что с прошением об убежище к финским властям обратилось 714 россиян. Обновленные правила предусматривают, что каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке.

Уточняется, что в период с октября 2022 года по конец мая 2024 года в отношении россиян было принято 232 положительных решения о предоставлении убежища и 95 отрицательных, а 363 заявления было отозвано. Глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен рассказал, что большинство отозвавших заявления вернулись в Россию или уехали в безвизовые для россиян государства Ближнего Востока или в Турцию.

Ранее пограничная охрана Финляндии разъяснила новый порядок выдворения беженцев из страны. Согласно новому закону, решение о выдворении будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, а беженцу будет предписано вернуться в страну, из которой он прибыл.

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      Виктория Кондратьева
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