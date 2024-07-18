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15:39, 18 июля 2024Бывший СССР

В Херсонской области заявили об отсутствии сенсации в больших потерях ВСУ в Крынках

Глава Херсонской области Сальдо: сенсации в больших потерях ВСУ в Крынках нет

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в селе Крынки Херсонской области. Однако сенсации в этом нет, заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram.

18 июля украинские СМИ сообщили, что с октября 2023 года в Крынках «официально пропали без вести» 788 солдат ВСУ. Также стало известно, что с данного участка фронта удалось вывезти тела только 262 украинских бойцов.

По словам Сальдо, еще зимой российские военные говорили о потере ВСУ в Крынках более 3 тысяч человек. Губернатор добавил, что в данном случае подсчеты Киева и Москвы «плюс-минус хорошо коррелируют между собой», в связи с чем он не видит в них сенсации.

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«Здесь интереснее соотношение признанных киевским режимом погибших и пропавших без вести — один к трем. То есть кровавые клоуны не только отправили тысячу (на самом деле больше) людей на верную и страшную смерть, но и придумали, как не выплачивать компенсации 75 процентам родственников убитых», — заключил глава Херсонской области.

На занижение командованием ВСУ потерь под Крынками также обратил внимание военный корреспондент Александр Коц. Он указал, что озвученные украинской армией цифры можно умножать «минимум втрое».

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      Екатерина Грищенко
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