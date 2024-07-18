В Кремле оценили идею создания оборонного союза в ЕС

Песков: идея превращения ЕС в оборонный союз создает напряженность

Идея превращения Европейского союза (ЕС) в оборонный союз создает нагнетание напряженности и подтверждает общий настрой стран Европы на конфронтацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Эти заявления в очередной раз подтверждают настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности и на конфронтацию», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что перспектива превращения ЕС в оборонный союз «вынуждают Россию реагировать соответствующим образом», а также реформировать свои подходы во внешней политике.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный блок в случае переизбрания.