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11:56, 18 июля 2024Мир

В Кремле оценили идею создания оборонного союза в ЕС

Песков: идея превращения ЕС в оборонный союз создает напряженность

Фото: Georg Wendt / dpa / Globallookpress.com

Идея превращения Европейского союза (ЕС) в оборонный союз создает нагнетание напряженности и подтверждает общий настрой стран Европы на конфронтацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Эти заявления в очередной раз подтверждают настрой европейских государств на милитаризацию, на нагнетание напряженности и на конфронтацию», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что перспектива превращения ЕС в оборонный союз «вынуждают Россию реагировать соответствующим образом», а также реформировать свои подходы во внешней политике.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный блок в случае переизбрания.

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      Дарья Устьянцева
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