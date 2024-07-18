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10:31, 18 июля 2024Спорт

В матче MLS сыграл 14-летний футболист

В матче MLS сыграл 14-летний футболист Каван Салливан

Фото: Eric Hartline / USA TODAY Sports / Reuters

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан принял участие в матче Североамериканской Главной лиги футбола (MLS) в возрасте 14 лет и 293 дней. Об этом сообщает ESPN.

Американец вышел на замену на 85-й минуте встречи против «Нью-Инглэнд Революшн». Она завершилась со счетом 5:1 в пользу «Филадельфии».

Салливан стал самым молодым футболистом в истории MLS. Он побил рекорд бывшего игрока сборной США Фредди Аду. В 2004-м тот сыграл за «Ди Си Юнайтед» в возрасте 14 лет и 306 дней.

Салливан — воспитанник «Филадельфии». В мае он договорился о контракте с «Манчестер Сити», который вступит в силу, как только футболисту исполнится 18 лет.

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      Алексей Гусев
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