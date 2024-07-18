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14:36, 18 июля 2024Мир

В МИД России ответили на вопрос о наращивании эскалации между Россией и Западом

Рябков: нет предопределенности в наращивании эскалации между РФ и Западом
Сергей Рябков

Сергей Рябков . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Сейчас нет никакой предопределенности в возможном дальнейшем наращивании эскалации в вопросах безопасности между Западом и Россией. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Пока, к сожалению, Запад, под надуманными предлогами в поисках поводов, чтобы такое вновь нам приписать, с точки зрения посягательств на безопасность, идет именно по этому пути», — отметил дипломат.

По его словам, это прискорбная ситуация, но такое положение дел не остановит российское руководство от решения задач по обеспечению безопасности по всему периметру границ страны, включая зону проведения специальной военной операции.

Замминистра российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Калининградская область не является исключением в плане стопроцентной решимости Москвы сделать все, чтобы «отбросить тех, кто вынашивает возможно агрессивные замыслы и кто пытается нас спровоцировать на некие шаги, нежелательные для кого бы то ни было, но и чреватые дальнейшими осложнениями».

Ранее Рябков заявил об ответе на размещение американских ракет на территории Германии. Он отметил, что Россия может развернуть системы ядерного оснащения в ответ на эти действия.

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      Виктория Кондратьева
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