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08:41, 18 июля 2024Мир

В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос легитимности Зеленского решают украинцы

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского касается в первую очередь жителей этой страны, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — сказал он.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что выборы в США станут переломным моментом для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, возможная победа Дональда Трампа приблизит мирные переговоры, потому что позиция США изменится. В случае триумфа кандидата от республиканцев переговоры могут состояться даже в этом году, допустил министр.

Вместе с этим Сийярто отметил, что Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей России и Украины.

Сергей Грехов
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