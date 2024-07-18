В Венгрии оценили вопрос легитимности Зеленского

Вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского касается в первую очередь жителей этой страны, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Это решать украинцам. Зеленский — не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке», — сказал он.
Ранее глава венгерского МИД заявил, что выборы в США станут переломным моментом для урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, возможная победа Дональда Трампа приблизит мирные переговоры, потому что позиция США изменится. В случае триумфа кандидата от республиканцев переговоры могут состояться даже в этом году, допустил министр.
Вместе с этим Сийярто отметил, что Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей России и Украины.