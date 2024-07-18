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08:04, 18 июля 2024Спорт

Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы показала фото в бикини

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина. Фото: @lenarybakina

Победительница Уимблдона-2022 теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в леопардовом бикини и бежевой кепке на пляже. Снимок сделан на отдыхе в турецком Бодруме.

В этом сезоне Рыбакина дошла до полуфинала Уимблдона, где проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Соперница впоследствии выиграла турнир.

Рыбакина является уроженкой Москвы. До 2018 года она представляла на соревнованиях Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает четвертую позицию.

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      Анастасия Борисова
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