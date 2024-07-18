Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы показала фото в бикини

Победительница Уимблдона-2022 теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, поделилась новой фотографией на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка позировала в леопардовом бикини и бежевой кепке на пляже. Снимок сделан на отдыхе в турецком Бодруме.

В этом сезоне Рыбакина дошла до полуфинала Уимблдона, где проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Соперница впоследствии выиграла турнир.

Рыбакина является уроженкой Москвы. До 2018 года она представляла на соревнованиях Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает четвертую позицию.

