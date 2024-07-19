Австралиец пожертвовал пальцем ради участия в Олимпийских играх

Игрок в хоккей на траве Доусон ампутировал фалангу пальца ради Олимпиады

Австралийский игрок в хоккей на траве Мэтт Доусон пожертвовал пальцем ради участия в Олимпийских играх-2024. Об этом сообщается на сайте турнира.

Незадолго до старта Олимпиады Доусон сломал безымянный палец правой руки, что ставило под угрозу его участие в соревнованиях. Спортсмен предпочел ампутировать пораженную фалангу, а не накладывать на нее гипс.

«Я принял осознанное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом. Это решение было принято не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни», — заявил Доусон. Он отметил, что у него было мало времени на принятие решения и ситуация стала для него вызовом.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.