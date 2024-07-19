В Кремле уточнили деталь о беседе Путина и Карлсона после интервью

Песков: беседа Путина и Карлсона после интервью была непродолжительной

Беседа президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона после интервью была короткой. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать», — уточнил деталь о беседе президента и журналиста Песков.

Также официальный представитель Кремля назвал личным мнением заявление Карлсона о том, что Россия является авторитарной страной.

Ранее Карлсон сообщил, что после интервью с президентом России у них состоялась личная беседа. По словам журналиста, одной из тем, которую они обсудили, была ситуация на Украине. Путин, как отметил Карлсон, беспокоился о том, что конфликт может привести к ядерному противостоянию.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. В разговоре, который длился более двух часов, они обсудили ход российско-украинского конфликта, а также участие в нем США. В видеообращении после интервью журналист признался, что его удивили слова российского лидера о готовности к мирному решению конфликта на Украине.