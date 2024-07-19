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14:44, 19 июля 2024Экономика

CrowdStrike после глобального сбоя потеряла миллиарды долларов

Разработчик CrowdStrike потерял более $17,78 млрд капитализации после сбоя

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Компания-разработчик CrowdStrike после глобального сбоя потеряла миллиарды долларов. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РБК.

Акции создателя решений для информационной безопасности, чей продукт послужил причиной проблем в IT-отрасли по всему миру, в ходе торгов на премаркете на бирже NASDAQ рухнули на 21,3 процента, до 270,01 доллара. По итогам торгов 18 июля капитализация компании составляла 83,48 миллиарда долларов. Таким образом, в результате снижения котировок CrowdStrike в моменте потеряла 17,78 миллиарда долларов рыночной стоимости.

К 14:00 по московскому времени падение замедлилось до 12,84 процента к показателю закрытия предыдущего торгового дня, акции торговались по 299 долларов.

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Резкое падение котировок произошло после маcштабных проблем, вызванных работой продуктов компаний CrowdStrike и Microsoft. После ошибки в обновлении антивируса от CrowdStrike пользователи по всему миру пожаловались на появление «синего экрана смерти». Глава CrowdStrike Джордж Куртц позднее заявил, что компания «выявила, изолировала и исправила» проблему.

В результате нарушилась работа сразу нескольких отраслей, в том числе в секторе банкинга, авиаперевозок и СМИ. Так, крупнейшие американские авиакомпании остановили полеты из-за проблем с коммуникацией. Об отмене рейсов заявили в American Airlines, Delta Airlines, United Airlines и Allegiant Air.

Сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, повлек за собой проблемы в работе банков и платежных систем Австралии и Новой Зеландии. С системными проблемами столкнулся и крупнейший по количеству клиентов банк Южно-Африканской Республики (ЮАР) — Capitec. В Банке Израиля также сообщили о частичном влиянии глобального сбоя Microsoft на банковскую систему страны.

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