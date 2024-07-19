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19:30, 19 июля 2024Бывший СССР

Эксперт оценил появление в Армении представителя Пентагона

Эксперт Арьков: появление в Армении представителя Пентагона — провокация для РФ
Пентагон

Пентагон. Фото: Carlos Barria / Reuters

Появление в Армении представителя министерства обороны США является устроенной для России провокацией. Об этом РИА Новости сообщил эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.

Арьков оценил заявление заместителя госсекретаря США Узры Зеи о появлении представителя Пентагона в министерстве обороны Армении. По его словам, данный шаг фактически является формальностью с точки зрения взаимодействия двух ведомств.

«Приоритетно — это провокация в адрес России и ОДКБ в целом», — заявил эксперт. Он добавил, что такой жест является демонстрацией намерений армянского руководства по сближению с НАТО.

Ранее в МИД России выразили обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ. Как отметил замглавы МИД России Михаил Галузин, что с одобрения Армении миссия Европейского Союза (ЕС) может превратиться в регионе из временной в постоянную.

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      Алевтина Запольская
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