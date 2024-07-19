Илон Маск отреагировал на глобальный сбой в работе Windows

Предприниматель Илон Маск сделал репост мема о сбое в работе сервисов Microsoft

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на глобальный сбой в работе операционной системы Windows. Его реакция опубликована на странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Маск сделал репост мема, на котором человек, олицетворяющий соцсеть X, лежит и курит, глядя на бегающих внизу людей под иконкой Microsoft. «Пока в программах [Microsoft] наблюдается сбой, это приложение продолжает работать», — гласит подпись к картинке. Предприниматель сопроводил репост смеющимся смайлом.

Ранее Минцифры прокомментировало сбой в работе Windows. В ведомстве подчеркнули, что ситуация с сервисами показала значимость импортозамещения программного обеспечения.

До этого стало известно, что глобальные проблемы в работе Windows затронули многие сферы. Речь шла о трудностях в области авиаперевозок, СМИ и банкинга. Компания Microsoft заявила, что работает над стабилизацией работы сервисов.