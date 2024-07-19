Маленькая девочка заплакала кровью из-за редкого заболевания

В Великобритании маленькая девочка заплакала кровью из-за глаукомы

В Великобритании девочка с глаукомой на обоих глазах перенесла пять операций, после одной из которых заплакала кровью. Об этом редком явлении пишет The Sun.

Аритрия Байс родилась с огромными голубыми глазами, которыми все восхищались. Они помутнели, когда ребенку исполнилось полгода. Тогда же она потеряла способность смотреть на свет без боли. Байс доставили в больницу и диагностировали у нее глаукому — заболевание, при котором внутриглазное давление постоянно увеличивается и провоцирует различные зрительные нарушения.

Маленькой девочке срочно сделали несколько операций. Врачи пытались вставить в ее глаза трубку для оттока лишней жидкости, однако потерпели неудачу. После последней операции у Байс разошлись швы, из-за чего и полились кровавые слезы.

Сейчас Байс способна видеть не дальше восьми сантиметров. Мать девочки рассказала, что Байс приходится даже спать в очках: если она просыпается без них, то пугается и начинает плакать. Женщина отметила, что у них еще есть шанс стабилизировать зрение. Байс предстоит шестая операция.

Ранее сообщалось, что Ватикан признал фальшивкой знаменитую «плачущую кровью» статую Девы Марии. «Очевидно, что ничего сверхъестественного в ней нет», — говорилось в первом предложении официального заключения.