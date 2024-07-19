Менеджер Ларкина сообщил о провокации бойца на драку во Внукове

Менеджер Тарасов: Ларкин не является инициатором конфликта во Внукове

Боец ММА Александр Ларкин не был инициатором конфликта, который произошел в аэропорту Внуково в ночь на 19 июля, — он был спровоцирован на драку. Об этом изданию «360» рассказал Виталий Тарасов, представитель спортсмена.

«Александр однозначно не является инициатором этого конфликта. Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также окружающих», — рассказал Тарасов.

Представитель Ларкина отдельно поблагодарил сотрудников аэропорта за взвешенную оценку произошедшего. Тарасов выразил надежду, что к бойцу не будут применены санкции, добавив, что обе стороны конфликта были опрошены представителями полиции, однако решения правоохранительных органов по данному инциденту пока нет.

Ранее Александр Ларкин устроил драку в аэропорту Внуково. Утверждается, что причиной потасовки стало нежелание туриста и его семьи пропустить бойца на дорогу для VIP-пассажиров.