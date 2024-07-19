Марочко: БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области

Расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе в Харьковской области. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники, пишет РИА Новости.

«В непосредственной близости от ЛБС (линии боевого соприкосновения), в районе населенного пункта Глубокое при попытке взлета гражданского квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса», — отметил он.

По словам Марочко, при детонации расчет БПЛА, состоящий из двух военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью. При этом их сослуживцы не пытались оказать им помощь.

Ранее сообщалось, что российские военные ударом по скрытым позициям Вооруженных сил Украины в районе Макеевки Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили две натовские бронемашины и до взвода солдат противника.

До этого Марочко рассказал, что группу солдат ВСУ бросили на кременское направление для нанесения ударов дронами по гражданским лицам и инфраструктуре. Целью переброски группы является запугивание населения, проживающего на российской прифронтовой территории на глубине до 20 километров.