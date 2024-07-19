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23:42, 19 июля 2024Мир

Посол России заявил о попытке Запада расшатать ситуацию в бывшем СССР

Антонов: Запад пытается расшатать ситуацию на постсоветском пространстве

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

События на Украине показывают, что Запад не оставляет попыток расшатать ситуацию в странах бывшего СССР. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в статье для международного Шиллеровского института.

«Нынешняя ситуация на Украине, неугомонные попытки западников расшатать ситуацию на дружественном нам постсоветском пространстве — показательные примеры того, насколько отчаянно "мировой гегемон" бьется за сохранение своего доминирования и возможность навязывать международному сообществу однополярную модель», — написал Антонов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о тревоге Запада из-за провалов Украины на фронте. По ее словам, поражения украинских войск так беспокоят Вашингтон и Брюссель, потому что западные страны всеми силами хотят не допустить победы России.

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      Евгений Силаев
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