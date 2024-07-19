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06:53, 19 июля 2024Мир

Спикером парламента Франции переизбрана представительница блока Макрона

Спикером парламента Франции избрали кандидата от коалиции Макрона Браун-Пиве
Яэль Браун-Пиве

Яэль Браун-Пиве. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Председателем парламента Франции переизбрана представительница блока президента Эммануэля Макрона Яэль Браун-Пиве. Об этом сообщается на сайте Национального собрания.

В третьем туре голосования 53-летняя Браун-Пиве получила поддержку 220 депутатов. Второе место занял 74-летний кандидат коалиции левых «Новый народный фронт», коммуниста Андре Шассеня — за него проголосовали 207 парламентариев. На третьем месте оказался бывший вице-спикер из правой партии «Национальное объединение» Себастьен Шеню (141 голос).

Браун-Пиве баллотировалась в парламент после его роспуска. Она занимала должность спикера с 28 июня 2022 года.

16 июля Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя.

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      Марина Совина
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