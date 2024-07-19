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17:22, 19 июля 2024Забота о себе

Россиян призвали каждый день пить один популярный сок для профилактики рака

Биотехнолог Солнцева посоветовала пить томатный сок для профилактики рака

Фото: Andrea Riezzo / Unsplash

Содержащиеся в помидорах калий, магний, медь, каротиноиды и, в частности, пигмент ликопин, имеющие противовоспалительные свойства, хорошо переносят термическую обработку, рассказала биотехнолог Татьяна Солнцева. Полезные свойства томатов она назвала изданию aif.ru.

Доктор объяснила, что ликопин в два раза эффективнее других антиоксидантов нейтрализует свободные радикалы, из-за которых при определенных условиях повреждаются сосуды и развиваются сердечно-сосудистые заболевания. Также ликопин снижает риск развития рака, например, предстательной железы, молочной железы и кишечника, отметила Солнцева.

Поэтому эксперт посоветовала каждый день пить томатный сок, есть свежие помидоры, а также томатную пасту и кетчуп для профилактики рака. Допустимая ежедневная норма томатного сока — один-два стакана. Но если имеются заболевания ЖКТ, то употреблять сок следует с осторожностью, подвела итог врач.

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Ранее Солнцева предупредила о вредных добавках в магазинном хлебе. По ее словам, он может содержать канцерогены.

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      Вера Владзиевская
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