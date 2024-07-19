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10:09, 19 июля 2024Россия

Россиянин пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

Белгородский глава Гладков: житель Шебекино пострадал при обстреле ВСУ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Житель Шебекино Белгородской области пострадал при обстреле Вооруженных сил Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, пострадавший получил незначительные травмы и отказался от госпитализации. Чиновник добавил, что удар был также нанесен по селу Новая Таволжанка, а село Муром подверглось атаке дрона — в этих населенных пунктах повреждения получили жилые дома и автомобили.

«Администрация и оперативные службы продолжают работать. Информация о последствиях уточняется», — сообщил Гладков.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

С начала спецоперации более 1,1 тысячи жителей Белгородской области получили различные ранения. Еще более 200 человек врачи спасти не смогли.

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      Марк Леонов
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