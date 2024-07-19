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06:23, 19 июля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

МО: ВС РФ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на правобережье Днепра

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили пункт управления батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».

По данным воздушной разведки, расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления батальона ВСУ. Уточняется, что удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек.

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      Марина Совина
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