Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили пункт управления батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передают «Известия».
По данным воздушной разведки, расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» нанесли артиллерийский удар и уничтожили пункт управления батальона ВСУ. Уточняется, что удар был нанесен в момент прибытия на командный пункт группы офицеров управления батальона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу потеряли до пяти тысяч человек.