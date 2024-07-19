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15:31, 19 июля 2024Экономика

Центробанк купит деловой центр в Москве

Банк России передаст свои здания Росимуществу и купит деловой центр

Фото: SLAVA

Банк России купит деловой центр в Москве около станции метро «Белорусская». Об этом со ссылкой на сообщение регулятора пишет РИА Новости.

Речь идет о строящемся центре SLAVA. Центробанк уже подписал договор о приобретении здания с ВЭБ.РФ. Получить новый офисный центр ЦБ рассчитывает в первом квартале 2026 года.

В то же время большую часть зданий, которыми Банк России владеет на данный момент, регулятор передаст Росимуществу. Исключение будет сделано для исторического здания Центробанка на Неглинной, оно останется за ЦБ.

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Ранее стало известно, что несколько высокопоставленных сотрудников Банка России могут получить право на ношение боевого оружия. Согласно предложению Росгвардии, пистолет или пистолет-пулемет предполагается выдавать зампредам Центробанка, управляющим отделением (заместителям управляющих отделением), советникам зампредов, директорам департамента, заместителям директора департамента.

Позднее пресс-служба регулятора объяснила, то такая мера необходима для обеспечения безопасности работников в новых российских регионах. В ЦБ напомнили, что по закону Банк уже имеет право получать во временное пользование некоторые модели оружия, новый проект постановления кабмина лишь уточняет перечень должностей, на которых сотрудники могут его получить.

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