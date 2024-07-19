Центробанк купит деловой центр в Москве

Банк России передаст свои здания Росимуществу и купит деловой центр

Банк России купит деловой центр в Москве около станции метро «Белорусская». Об этом со ссылкой на сообщение регулятора пишет РИА Новости.

Речь идет о строящемся центре SLAVA. Центробанк уже подписал договор о приобретении здания с ВЭБ.РФ. Получить новый офисный центр ЦБ рассчитывает в первом квартале 2026 года.

В то же время большую часть зданий, которыми Банк России владеет на данный момент, регулятор передаст Росимуществу. Исключение будет сделано для исторического здания Центробанка на Неглинной, оно останется за ЦБ.

Ранее стало известно, что несколько высокопоставленных сотрудников Банка России могут получить право на ношение боевого оружия. Согласно предложению Росгвардии, пистолет или пистолет-пулемет предполагается выдавать зампредам Центробанка, управляющим отделением (заместителям управляющих отделением), советникам зампредов, директорам департамента, заместителям директора департамента.

Позднее пресс-служба регулятора объяснила, то такая мера необходима для обеспечения безопасности работников в новых российских регионах. В ЦБ напомнили, что по закону Банк уже имеет право получать во временное пользование некоторые модели оружия, новый проект постановления кабмина лишь уточняет перечень должностей, на которых сотрудники могут его получить.