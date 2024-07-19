Церемония открытия Олимпиады в Париже оказалась на грани срыва

Церемония открытия ОИ-2024 оказалась на грани срыва из-за забастовок артистов

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в Париже оказалась на грани срыва. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA).

«Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр», — заявили в SFA. В организации оказались недовольны условиями труда артистов, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к церемониям.

Церемония открытия ОИ-2024 состоится 26 июля. В мероприятии, которое запланировано к проведению на реке Сене, примут участие 3 тысячи артистов и 400 танцоров.

Ранее стало известно, что российские спортсмены пропустят церемонию. «AIN (индивидуальные нейтральные атлеты) не будут участвовать в параде делегаций во время церемонии открытия, поскольку являются индивидуальными спортсменами», — объяснили причину в Международном олимпийском комитете.