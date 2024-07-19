Украинка подожгла себя из-за отказа ее мужу в отсрочке от армии

Украинка попыталась покончить с собой из-за того, что ее мужу отказались одобрить отсрочку от мобилизации в армию. Об этом сообщает «Страна.ua».
Происшествие произошло в поселке Ракитном Киевской области. По данным издания, женщина подожгла себя рядом со зданием суда. Она получила ожог 80 процентов тела, сейчас пострадавшая находится в больнице.
2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Верховной Рады о снижении минимального возраста мобилизации в ВСУ до 25 лет. Позднее Зеленский также подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, по которому категория «ограниченной годности» была отменена.