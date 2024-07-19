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00:49, 19 июля 2024Спорт

В бразильском клубе перепутали Медведевых

Вице-президент «Фламенго» Браз перепутал Александра и Дмитрия Медведевых
Александр Медведев

Александр Медведев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вице-президент бразильского «Фламенго» Маркос Браз перепутал председателя правления «Зенита» Александра Медведева с бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на странице Planeta do Futebol в соцсети X.

Браз рассуждал о переговорах по трансферу бразильского полузащитника Клаудиньо и заявил, что со второй стороны был человек, который был президентом России пять лет. «Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», — добавил он.

Александр Медведев занимает пост председателя правления «Зенита» с 2019 года. До этого он с 2008-го по 2014-й возглавлял Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Дмитрий Медведев был президентом России с 2008-го по 2012-й. В настоящее время он занимает пост заместителя председателя Совета безопасности России.

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      Андрей Стрельцов
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