В Германии испугались возможного ответа Москвы на один вид ударов ВСУ

В бундестаге обеспокоились возможным ответом РФ на атаки ВСУ по российским СПРН

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обеспокоилась возможным ответом Москвы на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом говорится в ее парламентском запросе к правительству Германии. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Какие выводы делает федеральное правительство из неоднократных военных ударов Украины по российским системам дальнего обнаружения баллистических (ядерных) ракет?» — говорится в ее вопросе.

Вторая часть обращения Татти посвящены возможным последствиям подобных ударов. Так, депутат цитирует австрийского полковника Маркуса Райснера, который ранее предположил, что атаки Украины по этому виду систем приведут к «опасной эсклации». Как объснял Райснер, подобные атаки могут спровоцировать ядерный ответный удар со стороны Москвы.

Ответ на запрос Татти предоставила статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. Она подчеркнула, что Киев осуществляет свои действия «в рамках права самообороны, закрепленного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций». Предположение Райснера о возможных последствиях подобных ударов ВСУ статс-секретарь комментировать отказалась.

25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил об ударе ВСУ по СПРН в Краснодарском крае. Во время атаки, по его данным, были повреждены антенны радиолокационной станции «Воронеж-ДМ».

«Это не первый случай, когда режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться», — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент.