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07:18, 20 июля 2024Мир

В Германии испугались возможного ответа Москвы на один вид ударов ВСУ

В бундестаге обеспокоились возможным ответом РФ на атаки ВСУ по российским СПРН
Джессика Татти

Джессика Татти. Фото: Olaf Kosinsky / Wikimedia

Член немецкого бундестага от партии BSW («Союз Сары Вагенкнехт») Джессика Татти обеспокоилась возможным ответом Москвы на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским системам предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом говорится в ее парламентском запросе к правительству Германии. «Лента.ру» изучила текст соответствующего письма.

«Какие выводы делает федеральное правительство из неоднократных военных ударов Украины по российским системам дальнего обнаружения баллистических (ядерных) ракет?» — говорится в ее вопросе.

Вторая часть обращения Татти посвящены возможным последствиям подобных ударов. Так, депутат цитирует австрийского полковника Маркуса Райснера, который ранее предположил, что атаки Украины по этому виду систем приведут к «опасной эсклации». Как объснял Райснер, подобные атаки могут спровоцировать ядерный ответный удар со стороны Москвы.

Ответ на запрос Татти предоставила статс-секретарь Минобороны Германии Симтье Меллер. Она подчеркнула, что Киев осуществляет свои действия «в рамках права самообороны, закрепленного статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций». Предположение Райснера о возможных последствиях подобных ударов ВСУ статс-секретарь комментировать отказалась.

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25 мая сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил об ударе ВСУ по СПРН в Краснодарском крае. Во время атаки, по его данным, были повреждены антенны радиолокационной станции «Воронеж-ДМ».

«Это не первый случай, когда режим в Киеве пытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться», — заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя инцидент.

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      Кирилл Садовский
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