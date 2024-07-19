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14:23, 19 июля 2024Мир

В России объяснили заявление Трампа о страхе Москвы перед ним

Журова: слова Трампа о страхе РФ перед ним — часть предвыборной кампании

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на слова 45-го американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Москва и Пекин не начинали конфликтов во время его президентства якобы из-за страха перед ним. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснила, что эти слова являются частью предвыборной кампании Трампа.

Ранее Трамп в ходе выступления на национальном съезде Республиканской партии заявил, что во время его предыдущего президентского срока другие страны, в число которых якобы входит Россия, боялись и уважали США, поэтому не начинали конфликтов. Он пообещал разрешить все международные конфликты после прихода к власти.

«Мы не боялись никакого Трампа, наоборот, мы надеялись на то, что он проведет перезагрузку в российско-американских отношениях, которой все равно не было. Этого не получилось, мы с Китаем были названы стратегическими врагами», — сказала Журова.

Трамп специально это говорит, что свалить на [президента США Джо] Байдена вину за то, что началось на Украине. Это все предвыборные манипуляции Трампа

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на президентских выборах. Он подчеркнул, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому ему удастся урегулировать конфликт еще до инаугурации в январе 2025 года.

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      Кирилл Садовский
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