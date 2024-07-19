В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, около 13:00 по московскому времени дежурные военные уничтожили над регионом беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались атаковать объекты на российской территории. Информацию о районе уничтожения дрона и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее в Шебекино Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, у мужчины диагностировали ушибы кисти и головы. От госпитализации он отказался. Помимо этого, в городе оказались повреждены семь частных домовладений, в одном из которых загорелась кровля.

Помимо этого, в ночь на 19 июля Украина также выпустила по России 19 беспилотников. 11 из них сбили над территорией Курской области, три — над Белгородской и еще пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря. По данным врио обязанности курского губернатора Алексея Смирнова, в результате падения обломков дрона в столице региона ожоги и ранения получили два местных жителя.