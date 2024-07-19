Вучич встретился с Зеленским и напомнил ему о важности диалога для достижения мира

Вучич в Лондоне напомнил Зеленскому о важности диалога для достижения мира

Глава Сербии Александр Вучич рассказал о «хорошей встрече» с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества. Политик напомнил, что в беседе с украинским лидером он упомянул о важности диалога и политических решений для восстановления мира, пишет РИА Новости.

Ранее Вучич прибыл на саммит в Лондон. Он сообщил журналистам, что главной темой саммита станет ситуация вокруг конфликта на Украине.

«Хорошая встреча с президентом Зеленским, обо всех вызовах и важных вопросах, как для Сербии и Украины, так для Европы и мира. Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом континенте», — подчеркнул политик в соцсетях, опубликовав фото руковожатия с Зеленским.

Александр Вучич также поздравил с повторным избранием главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее Вучич заявил, что попытки нанести полное поражение России в конфликте на Украине наносят ущерб европейским странам.

Политик также посоветовал канцлеру Германии Олафу Шольцу как можно скорее добиться мира на Украине на любых условиях. По словам президента, «в данный момент не играет роли», на каких условиях будет установлено перемирие, так как их можно «обсудить потом»