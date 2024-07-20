Блок румынской АЭС отключился из-за неисправности

Первый блок АЭС в Румынии отключился из-за технической проблемы

Первый блок атомной электростанции (АЭС) в Румынии отключился из-за неисправности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Nuclearelectrica.

Отмечается, что в пятницу, 19 июля, первый блок отключился от национальной энергетической системы по причине технической проблемы.

«Специалисты АЭС изучают причину с целью устранения согласно действующим процедурам. Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения», — говорится в сообщении.

Ранее в июле жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на АЭС в Ростове-на-Дону.

На этом фоне ввели временные ограничения подачи электроэнергии в регионе — потребление энергии снизили на 1,5 гигаватта.