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12:19, 20 июля 2024Мир

Блок румынской АЭС отключился из-за неисправности

Первый блок АЭС в Румынии отключился из-за технической проблемы

Фото: Mihai Barbu / Reuters

Первый блок атомной электростанции (АЭС) в Румынии отключился из-за неисправности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Nuclearelectrica.

Отмечается, что в пятницу, 19 июля, первый блок отключился от национальной энергетической системы по причине технической проблемы.

«Специалисты АЭС изучают причину с целью устранения согласно действующим процедурам. Автоматическое отключение и ремонтные работы не влияют на ядерную безопасность, безопасность персонала и населения», — говорится в сообщении.

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Ранее в июле жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на АЭС в Ростове-на-Дону.

На этом фоне ввели временные ограничения подачи электроэнергии в регионе — потребление энергии снизили на 1,5 гигаватта.

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      Екатерина Ештокина
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