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22:08, 20 июля 2024Спорт

«Динамо» победило «Факел» в матче РПЛ

«Динамо» победило «Факел» со счетом 3:1 в матче РПЛ

Фото: fcdm.ru

Московское «Динамо» одержало победу над воронежским «Факелом» в матче стартового тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На третьей минуте счет открыл защитник Иван Лепский. На 21-й и 27-й минутах у москвичей отличились полузащитник Муми Нгамале и нападающий Ярослав Гладышев. На 74-й минуте отставание воронежцев сократил форвард Евгений Марков.

В этом туре петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов», а московский «Локомотив» вырвал победу над новичком чемпионата — тольяттинским «Акроном».

В следующем туре «Динамо» примет московский «Локомотив», а «Факел» — «Акрон». Обе встречи пройдут 27 июля.

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      Анастасия Борисова
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