Хуситы пригрозили Израилю ответом на авиаудары по порту в Йемене

Хуситы обещали ответить на авиаудары Израиля по порту Ходейда на западе Йемена

Йеменское движение «Ансар Алла» ответит на израильские авиаудары по Ходейде. С таким заявлением выступил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа, передает РИА Новости.

«Йеменские вооруженные силы подтверждают, что ответят на эту неприкрытую агрессию», — заверил он.

Сариа добавил, что движение также не откажется от операций в поддержку Газы.

В израильской армии назвали удар по порту Ходейда ответом на «сотни нападений на Израиль, совершенных в последние месяцы».

Ранее стало известно о совместной с США атаке Израиля на склады топлива в порту города Ходейда. Отмечается, что в результате удара есть жертвы и раненые.