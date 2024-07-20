Обруганную мигрантом россиянку-бойца UFC дисквалифицировали за допинг

Россиянку-бойца UFC Ирину Алексееву дисквалифицировали за допинг

Выступающe в UFC россиянку-бойца смешанного стиля (ММА) Ирину Алексееву дисквалифицировали на 12 месяцев за допинг. Об этом она сообщила Metaratings.

По ее словам, Американское антидопинговое агентство (USADA) приняло несправедливое решение, а отстранение будет отсчитываться с октября прошлого года. В тесте спортсменки были обнаружены следы тестостерона экзогенного происхождения. «Допинг у меня нашли по всей видимости из святого духа. У меня все тесты всегда были чистые, я принимаю только разрешенные БАДы уже лет шесть», — заявила россиянка.

23 апреля в Челябинске мигрант на автомобиле подрезал Алексееву, которая показалась ему одетой в слишком открытую одежду, обругал ее и назвал свиньей. Девушка и ее спутник выразили возмущение действиями иностранца и пригрозили вызвать полицию. Позже суд оштрафовал мужчину и принял решение о выдворении его из России.

Алексеева выступает в легчайшей весовой категории. Она провела в ММА шесть боев, в которых одержала пять побед и потерпела одно поражение.