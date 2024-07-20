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07:50, 20 июля 2024Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротком обтягивающем топе

Алиса Шмидт

Алиса Шмидт. Фото: @alicasmd

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Легкоатлетка позировала в черном укороченном топе и черных спортивных шортах. Шмидт написала, что готовится к Олимпийским играм 2024 года в Париже. «Я чувствую себя готовой на все сто процентов. Верю в свои мечты», — заявила она. Пост собрал более 130 тысяч лайков.

Ранее стало известно, что немецкая бегунья отобралась на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Она написала, что сбылась ее самая большая мечта.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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      Анастасия Борисова
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