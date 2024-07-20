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12:35, 20 июля 2024Силовые структуры

Сбившего силовиков в российском городе мужчину арестовали до 28 сентября

Сбившего силовиков в Махачкале Тимура Муртазалиева арестовали до 28 сентября

Кадр: Telegram-канал SHOT

38-летнего Тимура Муртазалиева, который сбил перекрывших дорогу силовиков в городе Махачкале, Республика Дагестан, арестовали до 28 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как пишет SHOT, Муртазалиев является хозяином сети ресторанов «Аксакал», работающей в столице Дагестана. На заседание суда явились его родственники, которые утверждали, что именно пострадавшие силовики «действовали неправильно».

Ранее дома у злоумышленника прошли обыски. Он подозревается в распространении наркотиков. Также выяснилось, что у мужчины 12 штрафов, наложенных на его Zeekr 001, два из которых не оплачены. Ему грозит до 20 лет заключения.

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Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать Муртазалиева 18 июля и заблокировали его автомобиль. Однако он сбил несколько человек, в том числе правоохранителей, и уехал. После этого преступник оставил свою машину и пересел в автомобиль знакомого марки Toyota Camry. Именно в этой машине оба были задержаны.

Ранее сообщалось, что Исетский районный суд приговорил 33-летнего наркокурьера — жителя Пермского края, к 9,5 года лишения свободы за попытку сбыть 16 килограммов наркотиков. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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      Никита Савин
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