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00:58, 20 июля 2024Экономика

Сооснователь «Яндекса» сделал заявление о России

Сооснователь «Яндекса» Волож заявил об отсутствии связей с Россией

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож подчеркнул, что его компания Nebius Group не имеет связей с Россией. Такое заявление он сделал в интервью немецкому изданию Spiegel.

«Сегодня у нас нет никаких связей с Россией. От нас в сторону Москвы не отправляется ни байта данных. Все это сертифицировано одной из четырех крупнейших консалтинговых фирм... Для меня ясно: мы должны быть святее папы римского», — сказал Волож.

Он добавил, что в его компании работает множество менеджеров из США и Европы, а официальным языком в Nebius Group является «ломаный английский».

Пресс-служба МКПАО «Яндекс» 15 июля сообщила, что нидерландская Yandex N.V. завершила продажу российских активов «Яндекса» и вышла из состава акционеров компании. До 31 июля 2024 года Yandex N.V. сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса».

Позже стало известно, что Nebius Group возглавил один из основателей «Яндекса» и бывший его руководитель Аркадий Волож. В пресс-релизе вновь образованной компании указывается общая сумма денежных средств, доступных организации, она составляет 2,5 миллиарда долларов.

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      Евгений Силаев
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