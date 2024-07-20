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15:08, 20 июля 2024Россия

Появились кадры начала конфликта перед избиением экс-гендиректора сети фитнес-клубов

В сети появилось видео перед избиением экс-гендиректора World Class Бабанова

Кадр: Telegram-канал SHOT

В сети появились кадры начала конфликта, после которого избили экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Shot.

На размещенных кадрах видно, как мужчина, стоя рядом с кассой, возмущен, что ему не отдают заказ. По словам сотрудников заведения, Бабанов был пьян и бросался на работников.

Так, специалисты кафе Мама Silva рассказали, что сначала пострадавший ждал заказ, а через 10 минут стал кричать, хамить и ругаться матом из-за долгого ожидания. Вследствие этого специалисты попросили посетителя выйти на улицу, однако там он начал драться с одним из сотрудников.

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В результате Бабанову рассекли губу и сломали виниры стоимостью 65 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей), которые он установил в Швейцарии.

Ранее в июле в Подмосковье избили гендиректора компании World Class. Адвокат потерпевшего Александр Карабанов рассказал, что Бабанов приехал с семьей на заправку около деревни Лыткино. Там к нему подошли неизвестные и заявили, что предприниматель подрезал на АЗС одного из них.

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      Екатерина Ештокина
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