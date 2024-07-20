Вице-чемпионка Олимпийских игр из России перешла в сборную Узбекистана

Призер ОИ по академической гребле Пракатень перешла в сборную Узбекистана

Вице-чемпионка Олимпийских игр в соревнованиях по академической гребле среди одиночек россиянка Анна Пракатень сменила спортивное гражданство. Слова директора Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марка Адамса приводит РИА Новости.

Адамс заявил, что МОК одобрил переход Пракатень в сборную Узбекистана. Он подчеркнул, что исполком удовлетворил запрос о снятии необходимости отбытия трехлетнего карантина, так что призер ОИ сможет представлять Узбекистан на Играх в Париже.

О переходе Пракатень в сборную Узбекистана стало известно в апреле. Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал, что из-за отстранения спортсменка задумывалась о завершении карьеры, однако приняла решение продолжить выступления, сменив флаг.

Помимо серебра Олимпийских игр, в активе Пракатень есть также золото чемпионата Европы. До 2016 года она выступала за команду Белоруссии.