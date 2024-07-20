Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
3:2
Завершен
Акрон
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Крылья Советов
0:3
2-й тайм
live
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Ростов
Сегодня
20:00 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
Динамо М
Сегодня
20:00 (Мск)
Факел
МИР Российская Премьер-лига|1-й тур
17:58, 20 июля 2024Спорт

Завершился матч между звездами НХЛ и КХЛ

Матч между звездами НХЛ и КХЛ завершился вничью со счетом 8:8

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве завершился «Матч года» между командами, собранными из российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась вничью со счетом 8:8. В составе игроков НХЛ отличились Александр Овечкин, Дмитрий Воронков (дубль), Андрей Свечников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Василий Подколзин и Павел Бучневич. У хоккеистов КХЛ заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Николай Голдобин (дубль), Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Павел Порядин (дубль) и Сергей Толчинский.

Перед матчем Овечкин поприветствовал присутствующих в раздевалке. Россиянин принес с собой несколько клюшек.

Основная часть вырученных средств пойдет на благотворительность.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Немецкого гражданина приговорили к смертной казни в Белоруссии. Что о нем известно?

      Китай держал в плену тысячи советских граждан. Как на это отреагировал Сталин?

      В США назвали срок завершения обучения пилотов ВСУ на F-16

      Жителей Сочи предупредили о смерчах над Черным морем

      Роспотребнадзор высказался о случаях заболевания листериозом в России

      Жители еще одного российского города перекрыли улицу из-за отключения света

      Посол России в США назвал вину Гершковича доказанной

      Назван срок начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

      66-летняя Шэрон Стоун вышла в свет в прозрачном платье

      Военкомы сорвали работу крупнейшего металлургического завода Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше