Завершился матч между звездами НХЛ и КХЛ

Матч между звездами НХЛ и КХЛ завершился вничью со счетом 8:8

В Москве завершился «Матч года» между командами, собранными из российских звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась вничью со счетом 8:8. В составе игроков НХЛ отличились Александр Овечкин, Дмитрий Воронков (дубль), Андрей Свечников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Василий Подколзин и Павел Бучневич. У хоккеистов КХЛ заброшенными шайбами отметились Антон Бурдасов, Николай Голдобин (дубль), Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Павел Порядин (дубль) и Сергей Толчинский.

Перед матчем Овечкин поприветствовал присутствующих в раздевалке. Россиянин принес с собой несколько клюшек.

Основная часть вырученных средств пойдет на благотворительность.