Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:04, 21 июля 2024Россия

Раскрыто число остающихся без света из-за жары жителей Анапы

Мэрия Анапы: около 1500 человек остаются без света из-за жары

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

В Анапе без света из-за жары остаются около 1500 человек. Об этом сообщили в мэрии российского города, пишет РИА Новости.

«"Россети Кубань" и "НЭСК-электросети" доложили, что в настоящее время все крупные аварии устранены, специалисты восстанавливают локальные повреждения, в результате которых в городе без света еще остаются около 1500 человек», — рассказали в администрации и добавили, что точечные заявки отрабатываются в сельских округах.

Мэр Анапы Василий Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, было решено усилить работу по выявлению фактов сверхпотребления энергии.

Ранее в администрации города сообщили о восстановлении подачи электроэнергии. Связанный с массовыми отключениями света митинг завершился.

Накануне, 20 июля, жители собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, требуя возобновить подачу электричества и воды. Они пропускали только скорые и общались с сотрудниками полиции. Собравшиеся рассказали, что отключения продолжаются четвертые сутки. В пятницу, 19 июля, без света оставались 17 тысяч человек. На следующий день число пострадавших сократилось до 10 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Аверьянова
      Обсудить
      Последние новости

      «Зеленский рискует совершить политическое самоубийство». Кличко допустил проведение референдума для достижения мира

      Свидетель рассказала о допросах находившихся в «Крокусе» во время теракта людей

      Американские бомбардировщики провели тренировочный полет над Финляндией

      Раскрыто число остающихся без света из-за жары жителей Анапы

      Россиянка описала поездку в США фразой «Америка сломала людей и их психику»

      Президент Азербайджана назвал главное условие для мира с Арменией

      В российском городе бюст Сталина лишился головы

      В оргкомитете высказались о дискриминации россиян на Олимпиаде-2024

      Раскрыты новые подробности ранения Трампа

      В США испугались войны с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше