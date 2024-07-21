Раскрыто число остающихся без света из-за жары жителей Анапы

Мэрия Анапы: около 1500 человек остаются без света из-за жары

В Анапе без света из-за жары остаются около 1500 человек. Об этом сообщили в мэрии российского города, пишет РИА Новости.

«"Россети Кубань" и "НЭСК-электросети" доложили, что в настоящее время все крупные аварии устранены, специалисты восстанавливают локальные повреждения, в результате которых в городе без света еще остаются около 1500 человек», — рассказали в администрации и добавили, что точечные заявки отрабатываются в сельских округах.

Мэр Анапы Василий Швец призвал увеличить количество аварийно-восстановительных бригад. Кроме того, было решено усилить работу по выявлению фактов сверхпотребления энергии.

Ранее в администрации города сообщили о восстановлении подачи электроэнергии. Связанный с массовыми отключениями света митинг завершился.

Накануне, 20 июля, жители собрались на пересечении улиц Шевченко и Ивана Голубца, требуя возобновить подачу электричества и воды. Они пропускали только скорые и общались с сотрудниками полиции. Собравшиеся рассказали, что отключения продолжаются четвертые сутки. В пятницу, 19 июля, без света оставались 17 тысяч человек. На следующий день число пострадавших сократилось до 10 тысяч.