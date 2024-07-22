Британский боец-чемпион UFC рассказал об отношении к русским

Боец UFC Том Аспиналл заявил, что считает русских позитивными и искренними

Британский боец смешанного стиля (MMA), временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Том Аспиналл рассказал об отношении к русским. Интервью с ним опубликовано на канале Red Corner MMA в YouTube.

Спортсмен отметил, что его личный опыт общения с представителями страны положительный. «Считаю их уважительными, позитивными и нереально искренними людьми, с которыми приятно иметь дело. Как я сказал, я просто высказываю свое мнение из личного опыта», — заявил Аспиналл.

Британец также отметил, что, как бойцы, русские очень крепкие. «Хороши во всех аспектах. Они занимаются единоборствами всю жизнь, как и я. По крайней мере, те, с кем мне довелось драться», — добавил британец.

Аспиналл провел в UFC два боя с россиянами. Британец выиграл болевым приемом у Александра Волкова, а также нокаутировал Сергея Павловича.