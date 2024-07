Названы подходящие для худеющих алкогольные напитки

Нутрициолог Браунштейн: алкогольные напитки без углеводов не вредят фигуре

Любой алкогольный напиток наносит вред здоровью, но некоторые из них вредят еще и фигуре, предупредила нутрициолог Эми Браунштейн. Наиболее подходящие для худеющих алкогольные напитки она назвала изданию Eat This, Not That!

Эксперт отметила, что лишний вес быстрее всего появляется при употреблении спиртного с высоким содержанием углеводов. Тем, кто хочет поддерживать стройную фигуру и пить алкоголь, она рекомендовала выбирать напитки без добавления соков, сиропов, тоников, ароматизаторов и консервантов. В качестве примера такого напитка она назвала водку с содовой и долькой лайма. В таком коктейле, по ее словам, вообще нет углеводов и сахара.

Безуглеводным напитком Браунштейн также назвала текилу с лаймом и мартини. Правда, она уточнила, что в последнем много калорий — более 240 на 100 миллилитров. Сухое вино и светлое пиво тоже можно считать низкоуглеводными. По словам нутрициолога, в бокале вина содержится около трех граммов углеводов, а в кружке пива — шесть граммов и 103 килокалории.

Еще одним подходящим для поддержания фигуры напитком Бранштейн назвала ром с диетической колой. В 250 миллилитрах такого коктейля содержится 135 килокалорий и всего полграмма углеводов.

