Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 22 июля 2024Забота о себе

Названы подходящие для худеющих алкогольные напитки

Нутрициолог Браунштейн: алкогольные напитки без углеводов не вредят фигуре

Фото: View Apart / Shutterstock / Fotodom

Любой алкогольный напиток наносит вред здоровью, но некоторые из них вредят еще и фигуре, предупредила нутрициолог Эми Браунштейн. Наиболее подходящие для худеющих алкогольные напитки она назвала изданию Eat This, Not That!

Эксперт отметила, что лишний вес быстрее всего появляется при употреблении спиртного с высоким содержанием углеводов. Тем, кто хочет поддерживать стройную фигуру и пить алкоголь, она рекомендовала выбирать напитки без добавления соков, сиропов, тоников, ароматизаторов и консервантов. В качестве примера такого напитка она назвала водку с содовой и долькой лайма. В таком коктейле, по ее словам, вообще нет углеводов и сахара.

Безуглеводным напитком Браунштейн также назвала текилу с лаймом и мартини. Правда, она уточнила, что в последнем много калорий — более 240 на 100 миллилитров. Сухое вино и светлое пиво тоже можно считать низкоуглеводными. По словам нутрициолога, в бокале вина содержится около трех граммов углеводов, а в кружке пива — шесть граммов и 103 килокалории.

Материалы по теме:
«Советское пиво было хуже нынешнего» Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
«Советское пиво было хуже нынешнего»Как россияне заинтересовались историей пива и восстановили секретные рецепты?
19 ноября 2021
Хмельное братство Эти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
Хмельное братствоЭти люди отказались от еды и оказались на пороге смерти. Их спасло пиво
29 марта 2019

Еще одним подходящим для поддержания фигуры напитком Бранштейн назвала ром с диетической колой. В 250 миллилитрах такого коктейля содержится 135 килокалорий и всего полграмма углеводов.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанола должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      По факту взрыва в ТЦ в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

      Способ Украины избежать дефолта назвали странным

      В части российского региона ввели режим ЧС из-за дождей

      Водонаева показала свою спальню с мотоциклом и куклами у кровати

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше