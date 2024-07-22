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17:55, 22 июля 2024Ценности

Полина Гагарина показала фото в купальнике

Российская певица Полина Гагарина показала новое фото в белом купальнике

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская певица Полина Гагарина показала новое фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в белом купальнике, лежа на каменистом пляже у моря. Так, звезда примерила раздельный плавательный костюм, состоящий из плавок и бюстгальтера-бандо. При этом знаменитость распустила светлые волосы и отказалась от макияжа.

В июне Полина Гагарина раскрыла секрет своей привлекательности. Певица рассказала, что хорошо выглядеть ей помогает дисциплинированность. По словам знаменитости, ради здоровья она соблюдает режим и успевает отдыхать вопреки плотному рабочему графику.

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      Екатерина Ештокина
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